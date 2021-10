Рак переміг. Помер Гантер із серіалу Друзі

Помер Джеймс Майкл Тайлер - зірка серіалу "Друзі" / Фото: Getty Images

Хворобу у Джеймса Майкла Тайлера діагностували в 2018 році. Представник актора розповів, що той мирно помер у неділю вранці в своєму будинку в Лос-Анджелесі, пише TMZ.

Світ знав його як Гантера з популярного серіалу "Друзі", але близькі Майкла знали його як актора, музиканта і люблячого чоловіка, – цитує видання сім'ю актора.

Про те, що у Джеймса рак простати, він розповів цього літа. Під час пандемії хвороба Тайлера прогресувала, що призвело до паралічу нижньої половини його тіла.

В "Друзьях" він виконав роль менеджера кав'ярні Central Perk – Гантера, закоханого в Рейчел Грін. Він з'являвся в 150 епізодах шоу з 1994-го по 2004 рік.

Крім "Друзів" Джеймс Майкл Тайлер знявся в серіалах "Клініка", "Сабріна – маленька відьма" і "Епізоди", а також взяв участь у спецвипуску "Друзі: Возз'єднання".

Студія Warner Bros. висловила співчуття родині, друзям і шанувальникам Джеймса Тайлера в офіційному Twitter-акаунті серіалу "Друзі".

Під час лікування він продовжував зніматися і зіграв у двох короткометражках The Gesture and the Word і Processing.

У Тайлера залишилася дружина Дженніфер Карно. Дітей у пари не було.

