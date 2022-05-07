Умер актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс"

Умер актер Кеннет Уэлш / Фото: Getty Images

Канадский актер Кеннет Уэлш ушел из жизни 6 мая в возрасте 80 лет. О кончине актера сообщила партнер агентства Гэри Годдарда, Пэм Винтер, пишет CBC.

Кен был одним из величайших актеров Канады, сыгравшим сотни запоминающихся ролей за десятилетия. Его будет сильно не хватать. Наши соболезнования его близким, – написали в Twitter-аккаунте организации ACTRA Toronto.

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Кеннет Уэлш посвятил всю свою жизнь актерской карьере и сыграл сотни ролей в кино, на телевидении и в театре.

Зрителям канадский актер мог запомниться по роли доктора Томас Хэпберн в фильме "Авиатор", а также роли Доктора Ватсона в канадской версии истории о Шерлоке Холмсе.

Также Уэлш сыграл роль Уиндома Эрла в легендарном мистично-детективном сериал "Твин Пикс" режиссера Девида Линча.

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Ранее стало известно, что из жизни ушел американский актер из легендарного сериала "Друзья" Майк Хагерти.