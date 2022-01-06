Умер легендарный режиссер Клана Сопрано Питер Богданович

Режиссер Питер Богданович умер 6 января 2022 года. / Фото: kino-teatr.ru

О смерти Питера Богдановича рассказала его дочь Антония, сообщает The Hollywood Reporter. Смерть культового режиссера наступила по естественным причинам.

Питер Богданович был одним из самых заметных режиссеров "Нового Голливуда". Он стал популярным после выхода в свет киноленты "Последний киносеанс". Именно этот проект получил восемь номинаций на премию "Оскар" в 1972 году. Также за сценарий к этой кинокартине режиссер получил премию BAFTA.

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Что известно о Питере Богдановиче

Режиссер был одним из творцов "Нового Голливуда" (период конца 60-х – начала 70-х, когда под влиянием авторского кино режиссеры получили свободу творчества. – Ред.). Туда также входили Уильям Фридкин, Роберт Олтмэн, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Майкл Чимино и Фрэнсис Форд Коппола.

Самым успешным фильмом Богдановича у кинокритиков стал "Последний киносеанс" 1971 года. Кстати, в 1998 году Национальный Комитет по охране фильмов библиотеки Конгресса США внес эту кинокартину в национальный реестр фильмов, куда вносят только культурно значимые картины.

Также Питер снял фильмы – "Безумные подмостки", "Бумажная луна", "Маска", "В чем дело, док?", "Святой Джек".

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Кроме того, Богданович успел написать несколько книг о кино. В частности, он написал произведение об Альфреде Хичкоке, Ховарде Хоуксе, Фрице Ланге.

Также Богданович участвовал в сериале "Клан Сопрано" – он периодически исполнял роль психотерапевта доктора Дженнифер Мелфи, а также снял шестой эпизод пятого сезона, который назывался Sentimental Education.

А еще Питер озвучил врача Барта Симпсона в одном из эпизодов "Симпсонов".