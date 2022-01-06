Помер легендарний режисер Клану Сопрано Пітер Богданович

Режисер Пітер Богданович помер 6 січня 2022 року. / Фото: kino-teatr.ru

Про смерть Пітера Богдановича розповіла його дочка Антонія, повідомляє The Hollywood Reporter. Смерть культового режисера настала з природних причин.

Пітер Богданович був одним із найпомітніших режисерів "Нового Голлівуду". Він став популярним після виходу у світ кінострічки "Останній кіносеанс". Саме цей проєкт отримав вісім номінацій на премію "Оскар" 1972 року. Також за сценарій до цієї кінокартини режисер отримав премію BAFTA.

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Що відомо про Пітера Богдановича

Режисер був одним із творців "Нового Голлівуду" (період кінця 60-х – початку 70-х, коли під впливом авторського кіно режисери здобули свободу творчості. – Ред.). Туди також входили Вільям Фрідкін, Роберт Олтмен, Браян Де Пальма, Джордж Лукас, Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг, Майкл Чиміно та Френсіс Форд Коппола.

Найуспішнішим фільмом Богдановича у кінокритиків став "Останній кіносеанс" 1971 року. До речі, 1998 року Національний Комітет з охорони фільмів бібліотеки Конгресу США вніс цю кінокартину до національного реєстру фільмів, куди вносять лише культурно значущі картини.

Також Пітер зняв фільми – "Божевільні підмостки", "Паперовий місяць", "Маска", "У чому справа, док?", "Святий Джек".

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Крім того, Богданович встиг написати кілька книжок про кіно. Зокрема, він написав твір про Альфреда Гічкока, Говарда Гоукса, Фріца Ланга.

Також Богданович брав участь у серіалі "Клан Сопрано" – він періодично виконував роль психотерапевта лікаря Дженніфер Мелфі, а також зняв шостий епізод п'ятого сезону, який називався Sentimental Education.

А ще Пітер озвучив лікаря Барта Сімпсона в одному з епізодів "Сімпсонів".