Умер режиссер легендарного сериала "Рабыня Изаура"

Бразильский актер и режиссер Милтон Гонсалвеш скончался в понедельник, 30 мая. О смерти кинодеятеля широкой общественности стало известно лишь в среду, 1 июня.

Как сообщил телеканал Globo, с которым долгое время тесно сотрудничал режиссер, сообщил, что Гонсалвеш ушел из жизни у себя дома. Причиной кончины режиссера стали последствия ишемического инсульта, перенесенного еще два года назад.

Реклама

Гонсалвеш прославился на весь мир благодаря телесериалу "Рабыня Изаура". Бразильская мелодрама стала очень популярной не только на его родине, но и далеко за ее пределами. Большое внимание сериал получил на постсоветском пространстве.

Кадр из телесериала "Рабыня Изаура"

Кроме того, Гонсалвеш занимался и актерской карьерой. На счету у актера десятки ролей в кино, сериалах, а также на театральной сцене.

Режиссера называли одним из самых влиятельных афроамериканских деятелей культуры. Он боролся за права темнокожих и занимался активно гражданской деятельностью.

Реклама

У Гонсалвеша остались супруга Ода, а также трое детей – две дочери и сын, Маурисио, который пошел по стопам своего отца и тоже занимается актерской деятельностью.

Ранее стало известно, что из жизни ушел актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс".