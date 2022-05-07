Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Умер актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 19:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Канадский актер Кеннет Уэлш ушел из из жизни в возрасте 80 лет. Он запомнился зрителям своими ролями в кино и сериалах
Умер актер Кеннет Уэлш
Умер актер Кеннет Уэлш / Фото: Getty Images

Канадский актер Кеннет Уэлш ушел из жизни 6 мая в возрасте 80 лет. О кончине актера сообщила партнер агентства Гэри Годдарда, Пэм Винтер, пишет CBC.

Кен был одним из величайших актеров Канады, сыгравшим сотни запоминающихся ролей за десятилетия. Его будет сильно не хватать. Наши соболезнования его близким, – написали в Twitter-аккаунте организации ACTRA Toronto.

Реклама

Кеннет Уэлш посвятил всю свою жизнь актерской карьере и сыграл сотни ролей в кино, на телевидении и в театре.

Зрителям канадский актер мог запомниться по роли доктора Томас Хэпберн в фильме "Авиатор", а также роли Доктора Ватсона в канадской версии истории о Шерлоке Холмсе.

Также Уэлш сыграл роль Уиндома Эрла в легендарном мистично-детективном сериал "Твин Пикс" режиссера Девида Линча.

Реклама

Ранее стало известно, что из жизни ушел американский актер из легендарного сериала "Друзья" Майк Хагерти.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять