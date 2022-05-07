Умер актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс"

Канадский актер Кеннет Уэлш ушел из из жизни в возрасте 80 лет. Он запомнился зрителям своими ролями в кино и сериалах

Умер актер Кеннет Уэлш / Фото: Getty Images

Канадский актер Кеннет Уэлш ушел из жизни 6 мая в возрасте 80 лет. О кончине актера сообщила партнер агентства Гэри Годдарда, Пэм Винтер, пишет CBC.

Кен был одним из величайших актеров Канады, сыгравшим сотни запоминающихся ролей за десятилетия. Его будет сильно не хватать. Наши соболезнования его близким, – написали в Twitter-аккаунте организации ACTRA Toronto.

ACTRA Toronto is extremely saddened today by the passing of Kenneth Welsh. Ken was one of Canadas all-time great performers, with hundreds of memorable roles spanning decades. He will be greatly missed. Our condolences to his loved ones. pic.twitter.com/SqcV3Wmhqk — ACTRA Toronto (@ACTRAToronto) May 6, 2022

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Кеннет Уэлш посвятил всю свою жизнь актерской карьере и сыграл сотни ролей в кино, на телевидении и в театре.

Зрителям канадский актер мог запомниться по роли доктора Томас Хэпберн в фильме "Авиатор", а также роли Доктора Ватсона в канадской версии истории о Шерлоке Холмсе.

Также Уэлш сыграл роль Уиндома Эрла в легендарном мистично-детективном сериал "Твин Пикс" режиссера Девида Линча.

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Ранее стало известно, что из жизни ушел американский актер из легендарного сериала "Друзья" Майк Хагерти.