Умер актер Кеннет Уэлш, сыгравший в "Авиаторе" и "Твин Пикс"

Канадский актер Кеннет Уэлш ушел из жизни 6 мая в возрасте 80 лет. О кончине актера сообщила партнер агентства Гэри Годдарда, Пэм Винтер, пишет CBC.

ACTRA Toronto is extremely saddened today by the passing of Kenneth Welsh. Ken was one of Canadas all-time great performers, with hundreds of memorable roles spanning decades. He will be greatly missed. Our condolences to his loved ones. pic.twitter.com/SqcV3Wmhqk