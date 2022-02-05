Умер Виктор Бутурлин, режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Не стало известного режиссера / Фото: открытые источники, kinoshkola.org

В сообщении "Ленфильма" говорится, что умер Виктор Бутурлин. Его не стало на 76-м году жизни.

Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником. Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими,

— говорится в публикации.

Реклама

Виктор Бутурлин / Фото: Ленфильм

У Бутурлина остались жена и трое дочерей.

Коротко о биографии Виктора Бутурлина

Виктор Бутурлин — российский кинорежиссер, сценарист и художник. Он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а затем мастерскую Никиты Михалкова. С 1981 года работал на "Ленфильме".

Реклама

Он работал над такими сериалами: "Экскурсант", "Садовник", "Время любить", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Алька", "Жить сначала" и другими. Одной из последних работ мастера стала документальная лента "Одна на всех".

Виктор Бутурлин скоропостижно скончался / фото – kp.ru

Также на этой неделе попрощались с Виктором Мережко.