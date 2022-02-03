В Москве прощаются с Виктором Мережко

Родные люди, коллеги, друзья и поклонники таланта прощаются с режиссером Виктором Мережко. Непростые подробности и фото уже в нашем материале...

Состоялось прощание с артистом / Фото: ТАСС, pixabay.com

Напомним, 30 января умер Виктор Мережко, знаменитый режиссер, сценарист и актер. Ему было 84 года. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. И сегодня в Москве, в Центральном доме кинематографистов, состоялось прощание с покойным.

Прощание с Виктором Мережко / Фото: vokrug.tv/

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Проститься с артистом пришли его родные: сын Иван, дочь Мария, а также многочисленные друзья и коллеги.

Семья Мережко / Фото: vokrug.tv/

Среди них Борис Галкин, Людмила Зайцева, Евгений Герасимов, Константин Затулин, Никас Сафронов и многие другие.

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Похороны Мережко / Фото: rbc.ru

Известно, что Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой Захаровой, которой не стало 24 года назад.

Прощание с Мережко / Фото: rbc.ru

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Напомним, Виктор Мережко написал сценарии для 50 фильмов и сериалов, а также 12 мультсериалов. Среди них "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Приключения пингвиненка Лоло" и "Царевна-лягушка".

Соболезнуем...

Также на этой неделе скончался Исаак Бардавид.