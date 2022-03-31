Умер знаменитый французский фотограф Патрик Демаршелье

Один из самых успешных и знаменитых fashion-фотографов в мире Патрик Демаршелье ушел из жизни 31 марта. О кончине мастера сообщили на его официальной странице в Instagram.
С большой грустью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет,- написали близкие фотографа.
Личный фотограф Принцессы Дианы
Патрик Демаршелье прославился на весь мир благодаря своему уникальному видению кадра. Работы французского фотографа не раз украшали страницы известно глянца: Harper’s Bazaar, ELLE, Vogue, Rolling Stone, Newsweek, Life.
Неоднократно Демаршелье приглашали для работы из всемирно известными модными брендами. Модели Armani, Chanel, Gap, Versace, L’Oréal и других модных домов мечтали появится в его кадре.
Однако, многим Демаршелье запомнился, как личный фотограф Принцессы Дианы. Он часто делал снимки для королевской особы и именно он смог запечатлеть Леди Ди такой, какой ее никогда не видел мир.
Мы разговаривали, смеялись, потом "Щёлк", а камеры как будто и нет. Её и не должно быть, – рассказывал о работе с Дианой Демаршелье.
Портрет принцессы 1992 года стал одной из самых известный работ Демаршелье.
Ранее мы сообщали, что барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался во время гастролей.