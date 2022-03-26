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Барабанщик рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался во время гастролей

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26 марта, 11:23
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Барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер прямо во время гастролей. Причину смерти музыканта официально не разглашали
Умер барабанщик Тейлор Хокинс
Умер барабанщик Тейлор Хокинс / Фото: Getty Images

Барабанщик известной американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс ушел из жизни 25 марта 2022 года. О смерти музыканта сообщили его коллектив.

Семья Foo Fighters опустошена трагической и преждевременной смертью нашего любимого Тейлора Хокинса. Его музыкальный дух и заразительный смех будут жить с нами вечно. Наши сердца с его женой, детьми и семьей, и мы просим со всем уважением не беспокоить их в этот невероятно тяжелое время, – написали участники Foo Fighters в Twitter.

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Смерть Хокинса наступила во время гастрольного тура рок-группы по Южной Америке. Пока официальные представители музыканта не сообщают причину его кончины.

За время своей карьеры Хокинс успел поработать над многими культовыми проектами. А в 2005 году журнал Rhythm назвал его "Лучшим рок-барабанщиком".

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Кроме игры на барабанах, Хокинс также занимался вокалом и играл на клавишах. Свой дебют в качестве вокалиста он совершил во время записи кавера на песню группы Pink Floyd "Have a Cigar".

Ранее стало известно, что из жизни ушла вдова легендарного украинского поэта и активиста Василия Стуса Валентина Попелюх.

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