Умер звезда фильма "Мужчина и женщина" Жан-Луи Трентиньян

Умер Жан-Луи Трентиньян / Фото: Getty Images

Знаменитый актер и звезда фильма "Мужчина и женщина" скончался в возрасте 91 года. французский актер, тесно связанный с европейской новой волной 1960-х и 70-х годов, умер в возрасте 91 года. Об смерти Трентиньяна AFP сообщила его жена Мариан Хёпфнер Трентиньян.

Франсуаза Фабиан и Жан-Луи Трентиньян в фильме "Ночь у Мод" / Фото: Getty Images

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Родившийся в 1930 году, Трентиньян сделал себе имя в первые годы французской новой волны, появившись в фильме Роже Вадима "Бог создал женщину" в 1956 году, а затем снялся в известной киноленте 1966 года "Мужчина и женщина" с Анук Эме.

Он также снялся в ряде популярных кинокартин – "Дзета", "Конформист", "Наконец, воскресенье!" В последующие годы он появился в фильме Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: красный" с Ирен Джейкоб и добился большого успеха в получившей Золотую пальмовую ветвь драме Михаэля Ханеке о слабоумии "Любовь" в 2012 году.

Жан-Луи также играл в театральных постановках.

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Личная жизнь и личная трагедия

Во время съемок фильма "И Бог создал женщину" закрутил роман с замужней Бриджит Бардо. Бардо была замужем за режиссером фильма – Роже Вадимом. Роман Трентиньяна с Бардо наделал много шума в прессе и привел к разводу Вадима и Бардо.

Жан-луи был трижды женат. Первая жена – актриса Стефан Одран. Вторая супруга – Надин Трентиньян — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажер. В браке с Надин у Жан-Луи родилось двое детей – сын Венсан и дочь Мари. В 2003 году, в возрасте 41 года Мари умерла в результате черепно-мозговой травмы. Она была избита своим Бертраном Кантом. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Он был досрочно освобожден.

Третьей супругой Трентиньяна стала Марианна Хёпфнер.

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