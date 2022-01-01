Умерла легенда американского кино – Бетти Уайт. Ей было 99 лет

Умерла американская актриса Бетти Уайт / Фото: Imdb.com

Сообщение о смерти Бетти Уайт поступило в полицию утром в пятницу. Известно, что она умерла в четверг ночью в своем доме в Брентвуде.

Агент и близкий друг актрисы Джефф Витжас подтвердил Variety ее смерть.

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Я не думаю, что Бетти когда-либо боялась смерти, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем Алленом Ладденом. Она верила, что снова будет с ним, – прокомментировал кончину Бетти Уайт ее агент.

Что известно о Бетти Уайт

Пятикратная обладательница премии "Эмми" начала свой творческий путь в 1939 году. Ее фильмография насчитывает более 110 картин, наиболее известные проекты: "Шоу Мэри Тайлер Мур", "Красотки в Кливленде" и "Золотые девочки".

Бетти Уайт неоднократно номинировали на премию "Золотой глобус", она трижды становилась лауреатом премии американской Гильдии актеров. Имя Бетти Уайт есть на "Аллее славы" в Голливуде.

Уайт была защитницей животных и одной из звездных основателей благотворительного фонда "Morris". Она также служила во время Второй мировой войны и была членом американской женской волонтерской службы.