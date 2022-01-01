Померла легенда американського кіно – Бетті Вайт. Їй було 99 років

Померла американська акторка Бетті Вайт / Фото: Imdb.com
Повідомлення про смерть Бетті Вайт надійшло до поліції вранці у п'ятницю. Відомо, що вона померла у четвер уночі в своєму будинку у Брентвуді.
Агент та близький друг акторки Джефф Вітжас підтвердив Variety її смерть.
Я не думаю, що Бетті коли-небудь боялася смерті, тому що вона завжди хотіла бути зі своїм коханим чоловіком Алленом Ладденом. Вона вірила, що знову буде з ним, – прокоментував смерть Бетті Вайт її агент.
Що відомо про Бетті Вайт
П'ятиразова володарка премії "Еммі" розпочала свій творчий шлях у 1939 році. Її фільмографія налічує понад 110 картин, найбільш відомі проєкти: "Шоу Мері Тайлер Мур", "Красуні в Клівленді", "Золоті дівчинки", "Злива", "Історія про нас".
Бетті Вайт неодноразово номінували на премію "Золотий глобус", вона тричі стала лауреатом премії американської Гільдії акторів. Ім'я Бетті Вайт є на "Алеї слави" у Голлівуді.
Вайт була захисницею тварин та однією із зіркових засновників благодійного фонду "Morris". Вона також служила під час Другої світової війни та була членом американської жіночої волонтерської служби.
Раніше повідомлялося про смерть акторки фільму "Угрюм-річка" Валентини Іванової.