Умерла звезда итальянского кино Моника Витти

Скончалась актриса Моника Витти

Популярная итальянская актриса Моника Витти скончалась 2 февраля. Печальное известие сообщили близкие знаменитости.

Роберто Руссо попросил меня передать, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большим сожалением, болью и любовью, – написал на своей странице в Twitter итальянский политик Вальтер Вельтрони.

Скриншот – Twitter

Как известно, долгое время звезда кино боролась с генетическим заболеванием – болезнь Альцгеймера. Из-за обострений недуга Моника Витти больше 20 лет не появлялась на светских мероприятиях и не снималась в кино.

Реклама

Моника Витти: краткая биография

Моника Витти начала пробовать себя в актерской карьере с 16 лет, когда поступила в киноакадемию в Риме. Первое время актриса служила на сцене театра, но после начала активно сниматься в кино.

Настоящий успех актрисе принесла роль в фильме "Приключение" Микеланджело Антониони, который был вдохновлен талантом Моники.

За свой уникальную способность перевоплощаться в разные роли Витти стала иконой итальянского кино. Одна из немногих Моника Витти является обладательницей пяти национальных кинопремий Италии – "Давид ди Донателло".

Реклама

В 1995 году за заслуги в кинематографе Моника Витти получила награду "Золотой лев".

Ранее мы писали о том, что на 85 году жизни скончался советский актер Леонид Куравлев.