Уникальные артисты со всего мира: почему стоит смотреть шоу Игры талантов

Шоу «Игры талантов» собрало самых талантливых людей со всего мира / Фото: пресс-служба

Обычные украинцы поборются за денежный приз в размере 150 тысяч гривен. Для победы им нужно разгадать разнообразные таланты исполнителей, которых за первый сезон проекта будет больше 130.

Для того чтобы найти такое количество талантливых артистов, готовых к выступлению на сцене, продюсерам шоу пришлось выйти за пределы Украины и искать уникальных исполнителей по всему миру. Чем же будут поражать звезды мирового уровня?

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Для съемок развлекательного шоу "Игры талантов" продюсеры канала Украина просмотрели тысячи заявок исполнителей, ведь главная задача каждого выпуска – запутать и поразить игроков и усложнить процесс отгадывания. Так, были отобраны 132 уникальных артиста не только из Украины, но и из Франции, Испании, Италии, Америки, Монголии, Израиля, Британии, Германии и Канарских островов.

Уже 17 лет я выступаю на самых разных площадках мира вместе с "Цирком дю Солей" и самостоятельно, как сегодня. Уже успела посетить более 50 стран, однако это шоу поразило меня особенно! Здесь работает такая добродушная и профессиональная команда, которая помогла мне полноценно подготовиться к выступлению, сделать все на высшем уровне, а это очень важно! – рассказала участница шоу "Игры талантов" Улзиибуян Мерген, родившаяся в Монголии, а сейчас считающая себя человеком мира.

Игры талантов / Фото: пресс-служба

А вот 24-летний исполнитель из Франции Александр Вильямин впервые выступил за пределами своей страны. Путешествие в Украину стало для молодого артиста настоящим подарком судьбы и он решил воспользоваться им на все 100%.

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Свой талант я развиваю уже 10 лет и сегодня это мое главное хобби, которому я уделяю максимальное количество времени. В прошлом году я выступил в проекте "Франция имеет талант" и меня заметили даже в Украине, чему я невиданно рад! Я знаю, что в вашей стране сейчас непростые времена, но никакого страха из-за этого у меня не возникало! Более того, я прилетел со своей подругой на несколько дней раньше и мы отлично провели время – ходили в музеи и на шопинг, – поделился исполнитель из Франции

Однако были случаи, когда продюсерам шоу пришлось изрядно понервничать, встречая артистов и их реквизит. Так, например, талантливый циркач из Белоруси был вынужден пройти специальный контроль на границе через перевозку "сценического оружия" – принадлежностей, которые не представляют никакой угрозы.

Игры талантов / Фото: пресс-служба

А прилет звезды Берлинской оперы был под угрозой из-за отмененных рейсов. Но самой большой сложностью и гордостью создателей станет появление израильтянина, участие которого до последнего было под вопросом из-за особенностей пересечения границ и потерянного во время перелета багажа, где перевозили уникальный реквизит для номера.

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За ночь художнику-постановщику шоу пришлось изготовить точную копию этого реквизита, чтобы артист смог выйти на сцену.

Из-за карантина многие страны до сих пор не открыли свои границы, сообщение между некоторыми государствами тоже проблематично и еще обострилось из-за политической ситуации в Украине. Но мы гордимся тем, что съемочный процесс продолжается, а мы уже успели заявить немало талантов со всего мира. К сожалению, было несколько досадных случаев, когда артисты отказывался от участия из-за возможной военной угрозы, – рассказал директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

Игры талантов / Фото: пресс-служба

Таким образом, перед участниками проекта появятся исполнители, которые продемонстрируют немало уникальных и даже малоизвестных талантов. Игроки вместе со звездными наставниками, руководствуясь логикой и интуицией, должны понять, кто перед ними: акробат или воздушный гимнаст, танцовщик восточных танцев или исполнитель тануры, лезожер или меченосец, битбоксер или скрипач-виртуоз, толстокожий человек или балансировщик.

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" в субботу, 26 февраля, в 21:00 на теле канале "Украина"!

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