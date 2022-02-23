Унікальні артисти з усього світу: чому варто дивитися шоу Ігри талантів

Шоу «Ігри талантів» зібрало найталановитіших людей з усього світу / Фото: пресслужба

Звичайні українці змагатимуться за грошовий приз у розмірі 150 тисяч гривень. Для перемоги їм потрібно розгадати найрізноманітніші таланти виконавців, яких за перший сезон проєкту буде понад 130.

Для того щоб знайти таку кількість талановитих артистів, готових до виступу на сцені, продюсерам шоу довелося вийти за межі України та шукати унікальних виконавців у всьому світі. Чим же вражатимуть зірки світового рівня?

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Для зйомок розважального шоу "Ігри талантів" продюсери каналу Україна переглянули тисячі заявок виконавців, адже головне завдання кожного випуску – заплутати та вразити гравців й ускладнити процес відгадування. Так, було відібрано 132 унікальних артистів не лише з України, а й з Франції, Іспанії, Італії, Америки, Монголії, Ізраїлю, Британії, Німеччини та Канарських островів.

Вже 17 років я виступаю на різних майданчиках світу разом із "Цирком дю Солей" і самостійно, як сьогодні. Вже встигла відвідати понад 50 країн, проте це шоу вразило мене особливо! Тут працює така добродушна та професійна команда, яка допомогла мені повноцінно підготуватися до виступу, зробити все на найвищому рівні, а це дуже важливо! – розповіла учасниця шоу "Ігри талантів" Улзіїбуян Мерген, яка народилася в Монголії, а зараз вважає себе людиною світу.

Ігри талантів / Фото: пресслужба

А ось 24-річний виконавець із Франції Олександр Вільямін уперше виступив за межами своєї країни. Подорож в Україну стала для молодого артиста справжнім подарунком долі й він вирішив скористатися ним на всі 100%.

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Свій талант я розвиваю вже 10 років і сьогодні це моє головне хобі, якому приділяю максимальну кількість часу. Минулого року я виступив у проєкті "Франція має талант" і мене помітили навіть в Україні, чому я небачено радий! Я знаю, що у вашій країні зараз непрості часи, але жодного страху через це у мене не виникало! Щобільше я прилетів зі своєю подругою на кілька днів раніше і ми чудово провели час – ходили в музеї та на шопінг, – поділився виконавець із Франції

Однак були випадки, коли продюсерам шоу довелося неабияк понервувати, зустрічаючи артистів та їхній реквізит. Так, наприклад, талановитий циркач із Білорусі був змушений пройти спеціальний контроль на кордоні через перевезення "сценічної зброї" – приладдя, яке не становить жодної загрози.

Ігри талантів / Фото: прес-служба

А приліт зірки Берлінської опери був під загрозою через скасовані рейси. Але найбільшою складністю та гордістю творців стане поява ізраїльтянина, участь якого до останнього була під питанням через особливості перетину кордонів та втрачений під час перельоту багаж, де перевозили унікальний реквізит для номера.

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За ніч художнику-постановнику шоу довелося зробити точну копію цього реквізиту, щоб артист зміг вийти на сцену.

Через карантин багато країн досі не відкрили своїх кордонів, сполучення між деякими державами теж проблематичне і ще загострилося через політичну ситуацію в Україні. Але ми пишаємося тим, що знімальний процес продовжується, а ми вже встигли заявити чимало талантів з усього світу. На жаль, було кілька прикрих випадків, коли артисти відмовлялися від участі через можливу військову загрозу, – розповів директор департаменту розважальних програм каналу "Україна" Анатолій Сябро.

Ігри талантів / Фото: пресслужба

Таким чином, перед учасниками проєкту з'являться виконавці, які продемонструють чимало унікальних і навіть маловідомих талантів. Гравці разом із зірковими наставниками, керуючись логікою та інтуїцією, повинні зрозуміти, хто перед ними: акробат чи повітряний гімнаст, танцівник східних танців чи виконавець танури, лезожер чи мечоносець, бітбоксер чи скрипаль-віртуоз, товстошкіра людина чи балансувальник.

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт за форматом Game of Talents вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі в США та багатьох країнах Європи, серед яких Іспанія, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту. Українська версія налічуватиме 12 епізодів.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу, 26 лютого, о 21:00 на теле каналі "Україна"!

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