Ургант жестко ответил режиссеру, обещавшему плюнуть ему в лицо: "пришло время глотать"

Иван Ургант отреагировал на оскорбления Эдуарда Боякова / Фото: Pinterest, instagram.com/urgantcom

После того как Иван Ургант выступил против войны в Украине, его начали атаковать пропагандисты и распространять о нем разную ложь. В частности, в росСМИ появилась информация о том, что телеведущий якобы планирует зарабатывать на гастролях в Германии, пока его шоу "Вечерний Ургант" на неизвестный срок убрали с ТВ из-за антивоенной позиции.

Более того, театральный режиссер-рашист Эдуард Бояков решил облить грязью телеведущего, назвав его "предателем России". Режиссер также пригрозил Урганту плюнуть ему в лицо во время встречи.

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Сам Иван Ургант не стал терпеть оскорбления в свою сторону от рашистов. Недавно ведущий завел Telegram-канал, где первый пост посвятил режиссеру-обидчику.

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Шоумен объяснил, что у него нет желания комментировать слухи и прочие скандальные сплетни. Но оскорбления в свой адрес он не станет терпеть. Ургант иронически и шутливо обратился к Боякову.

Услышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я почувствовал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард человек умный, глубокий, начнет накапливать слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться, тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны. Нет, сказал я, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пора глотать! – саркастически ответил Иван Ургант.

Также телеведущий добавил, что извинения от режиссера ему не нужны, "потому что из-за стесненных жизненных обстоятельств временно нет возможности подтираться смартфоном".

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Отметим, недавно росСМИ писали, что концерты Урганта должны состояться в Дортмунде (3 июня), Оффенбах-ам-Майне (4 июня) и Карлсруэ (5 июня).

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Однако, как известно, "Мировое турне Вечерний Ургант Live" планировалось провести еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Сейчас афиши анонсированного ранее концерта – недействительны. Сам Ургант пока не предоставляет никаких подробностей по поводу гастролей. Вероятно, их перенесут или отменят полностью.

Между тем Ургант обратился к поклонникам, написав, "на всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь (в Telegram-канале, – Ред.)".

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Напомним, что росСМИ также распространяли информацию о том, что Иван Ургант собирается эмигрировать в Израиль и поэтому распродает свое имущество на России.

В то же время отец телеведущего опроверг слухи , что его сын планирует сбежать.