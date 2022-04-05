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Ургант вслед за Пугачевой собирается эмигрировать в Израиль: телеведущий распродает свое имущество в России

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 09:52
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В последнее время вокруг российского телеведущего Ивана Урганта много разных слухов
Иван Ургант хочет уехать из России
Иван Ургант хочет уехать из России / Фото: instagram.com/urgantcom

И хоть сейчас Ургант вернулся в Россию, но, скорее всего, это ненадолго. По информации российских Telegram-каналов, телеведущий в начале марте ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на так называемое "объединение".

Все дело в том, что у Урганта есть гражданство Израиля. Это дает возможность его жене и детям в будущем получить гражданство этой страны по упрощенной схеме.

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/ Фото: instagram.com/urgantcom

Кроме того, по слухам, телеведущий, вернувшись в Москву, занялся продажей своей недвижимости. Он уже провел пару переговоров о возможности продажи загородного дома в "Горках-10" и апартаментов в "Москва-Сити".

Также Иван Ургант ведет переговоры о возможной покупке жилья в Израиле и Грузии.

В день вторжения Путина в Украину российский ведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram черную картинку и написал: "Страх и боль. Нет войне". Ранее появилась информация о том, что шоу "Вечерний Ургант" закрыли из-за позиции ведущего относительно войны

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Напомним, по информации российских СМИ, Максим Галкин и Алла Пугачева уже занялись оформлением гражданства Израиля и ищут школу для Гарри и Лизы.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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