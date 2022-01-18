Успенская и Киркоров могли пожениться, но им помешала Пугачева

/ Фото: Instagram

Оказывается, в свое время Филипп Киркоров делал предложение певице Любови Успенской. Об этом она сама как-то проговорилась в эфире одного из шоу, а в новом интервью продолжила эту тему.

"Он, кстати, и меня любит. Если бы не Алла, я бы вышла за него замуж, понимаете. Дело в том, что она же его кумир, она его муза. Даже если у них там любовь прошла, или там она не была или была, он же просто ее любил как женщину, которая поет. А сегодня я — женщина, которая поет", – сказала певица в комментарии "Пятому каналу".

Реклама

/ Фото: Instagram

Киркоров и Успенская много лет были в ссоре. Как призналась артистка, она из-за этого переживала. В 2020 году первый шаг навстречу к примирению сделал сам Киркоров.

Стоит отметить, недавно певица Азиза рассказывала, что Филипп Киркоров делал ей предложение и даже познакомил с родителями.

Реклама

В своих интервью артист если и затрагивает личную жизнь, то только брак с Аллой Пугачевой, который называет ошибкой.