Утреннее шоу канала "Украина" с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем возвращается в прямой эфир

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич возвращаются с программой "Ранок з Україною"

Популярные ведущие возвращаются в прямой эфир, чтобы быть полезными украинцам во время войны. Теперь "Ранок з Україною" будет выходить трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу, и в новом формате.

С начала войны я ношу с собой пресс-карту канала "Украина", ведь ни на миг не оставлял надежду, что мы вот-вот вернемся к своему делу – будем полезны нашим зрителям. Наконец-то это время пришло! Мы снова выйдем в эфир, чтобы рассказать украинцам все самое интересное, будем делиться своими размышлениями, будем искать экспертные мнения и вместе будем идти к победе! Она уже совсем близко! – поделился ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич.

Новые выпуски утреннего шоу будут иметь более короткий хронометраж, изменится и тематическое наполнение. Ведущие "Ранку з Україною" расскажут о своей жизни во время войны, поделятся ценными советами и соберут лайфхаки от лучших экспертов о том, как: накормить семью при любых условиях, уберечь здоровье, справиться со школьниками, обустроить себе безопасное место и в этом всем самим не потерять здравый смысл.

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Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Невероятно соскучилась по нашим зрителям. Радуюсь возможности быть полезной в это страшное время. Будем вместе со зрителями учиться снова произносить фразу "доброе утро". Такие простые, но такие нужные слова… Будем вспоминать, какие еще существуют цвета в этой жизни, кроме черного и белого, какие вкусы бывают… Будем искать повод улыбаться. Будем планировать. Мечтать. Будем жить. Шаг за шагом будем идти к нашей победе. Вместе! С каждым днем становиться сильнее и расправлять плечи", – рассказала ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик.

Кроме того, каждый вторник и каждый четверг на YouTube канале "Ранку з Україною" будут выходить интересные рубрики с ТОП-экспертами, звездами и ведущими канала "Украина". Не пропустите! И пусть ваши утра будут по-настоящему добрыми!

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