Увела Тодоровского из семьи и скрывала страшную болезнь: как жила Евгения Брик

Интересны факты из биографии Евгении Брик, которая умерла в 40 лет. / Фото: evgeniabrik

Евгения Брик умерла 10 февраля . Известно, что артистка серьезно болела, но о проблемах со здоровьем она никому не рассказывала до конца.

Сайт "Сегодня" вспоминает творческий путь Евгении Брик и ее личную жизнь.

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Биография Евгении Брик

Евгения Брик (настоящая фамилия – Хиривская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Отец девочки был кандидатом физико-математических наук, а мать хотела стать актрисой, но мечта осталась мечтой. Когда на свет появились Женя и ее сестра Валерия женщина полностью посвятила себя семье.

Евгения с мамой и дочерью. / Фото: evgeniabrik

Хиривские были ярыми поклонниками искусства – они любили театр, кино и музыку. Поэтому любовь к прекрасному они привили своим детям.

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В возрасте пяти лет Женя как манекенщица участвовала в детских показах Общесоюзного дома моделей. Актриса вспоминала, что уже тогда ей нравилось быть в центре внимания.

Женя поняла, что станет актрисой после своих детских съемок в массовке фильмов. Она видела себя в объективе камеры и мама поддержала желание дочери, однако отец утверждал, что девушке не под силу покорить сцену. Он советовал дочери выбрать карьеру ученого и даже направил на подготовительные курсы, но Брик настояла на своем и не прогадала.

Брик училась в ГИТИСе. / Фото: evgeniabrik

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Евгении удалось поступить в популярный ГИТИС, и даже попасть в класс знаменитого артиста Александра Збруева. Во время учебы в више девушка раскрывала свой актерский талант и снялась во второстепенных ролях в фильмах и сериалах.

Кстати, псевдоним Брик Евгения выбрала уже после того, как приобрела популярность – в 2006 -2008 году. Такую фамилию актриса взяла в честь мамы отца, потому что считала, что она звучала звонче и запоминалась проще.

Первая волна популярности к девушке пришла в 2000-х – когда она появилась в сериалах "Марш Турецкого" и "Каменская".

В 2003 году Евгения Брик сыграла роль Ляли в фильме "Подмосковная элегия", за что получила приз в категории "Лучший актерский дебют". Через год актриса приняла участие в сериале "Мужчины не плачут", а в 2005-м она сыграла роль журналистки Анастасии Громовой в сериале "Бухта Филиппа", где партнером по сцене стал Константин Хабенский.

В 2006 году Евгения Брик сыграла свою первую главную роль в приключенческом фильме "Граф Монтенегро", где партнером по съемкам стал Александр Домогаров.

Кадр из фильма "Граф Монтенегро". / Фото: Скриншот из YouTube

Еще актриса появилась в киноленте "Давление" режиссера и будущего мужа Валерия Тодоровского. Там Брик сыграла второстепенную, но незабываемую роль сестры главного антагониста.

Впоследствии начались съемки другого фильма Тодоровского — музыкальной популярной комедии "Стиляги" . Здесь Жене досталась роль строгой комсомолки Кати, за которую Брик получила престижную награду "Ника" в категории "Лучшая роль второго плана" и "Лучший образ кинозлодея" от телеканала MTV. Дальше актриса сыграла в сериале Тодоровского "Оттепель".

Кадр из фильма "Стиляги" / Фото: Скриншот из YouTube

В драме "Географ глобус пропил" Евгения снова поработала на одной съемочной площадке с Константином Хабенским. Ей досталась роль Киры Валерьевны, учительницы немецкого языка.

Фото из фильма "Географ глобус пропил". / Фото: Скриншот из YouTube

Впоследствии Женя появилась в одной из главных ролей фэнтезийной картины "Темный мир: Равновесие". Она сыграла роль Лизы, сотрудницы службы доставки.

Кроме того, Евгения запомнилась своими ролями в проектах: "Москва никогда не спит", "Длинный путь домой", "Елки 1914", "Любовницы", "Одесса", "Бомба" и "Фантом". Как мы видим, фильмография у Брик богата. Последний проект актрисы стала драма "Дети".

Личная жизнь Евгении Брик

В начале 2000-х Евгения познакомилась с Валерием Тодоровским. На тот момент у режиссера была жена и двое детей, а у актрисы – любимый парень Дмитрий Марьянов. Впрочем, Тодоровский понял, что Брик "та самая", так что "отбил" ее у соперника и ушел от жены.

Евгения с мужем. / Фото: Скриншот из YouTube

Несколько лет пара скрывала роман, пока в 2006 году они не сыграли свадьбу. Разница в возрасте – 19 лет – супругов не смущали. По словам Евгении, это даже не ощущалось. В 2008-м они уехали жить в США, однако на съемки все равно приезжали в Россию.

В Штатах в 2009-м Евгения родила дочку Зою, которая уже попробовала свои силы в актерстве. Так, девочка сыграла в одном американском сериале, а в 2019-м появилась в картине своего отца "Одесса". Девочку предпочитали воспитывать в Лос-Анджелесе.

Евгения с семьей. / Фото: Скриншот из YouTube

В этом году не стало Евгении Брик. Это стало ударом для семьи актрисы, друзей и ее поклонников. По словам подруги Екатерины Гордеевой, причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой боролась Брик.

Актриса не рассказывала о своих проблемах со здоровьем. Но известно, что она лечилась в Лос-Анджелесе. Некоторые предполагают, что у звезды был рак. На такие мысли общественность натолкнуло изменение образа артистки, в частности короткая стрижка.

Еще одна звезда погасла на всегда, но в памяти многих она останется красивой, харизматичной и талантливой артисткой и покорительницей сердец.

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