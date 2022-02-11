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Умерла актриса Евгения Брик. Ей было 40 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 09:10
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О смерти российской актрисы Евгении Брик сообщила журналист Екатерина Гордеева у себя в Facebook
Евгения Брик тяжело болела
Евгения Брик тяжело болела / Фото: Instagram

Актриса умерла 10 февраля. Как сообщила Екатерина Гордеева, Евгения Брик серьезно болела, но не хотела никому рассказывать о своих проблемах со здоровьем.

Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности, – написала журналистка в Facebook.

/ Фото: Facebook

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Евгения Брик была замужем за российских режиссером Валерием Тодоровским. Пара воспитывала дочь Зою. Девочке 12 лет.

/ Фото: Instagram

По информации Telegram-канала "НеМалахов" у актрисы был рак.

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Евгения Брик снималась в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Елки 1914", "Долгий путь домой".

Ранее мы сообщали, что умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Виктор Бутурлин.

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