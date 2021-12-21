Узнаете Наташу Королеву? Смотрим архивное видео, на котором певице 13 лет

Как Наташа Королева выглядела в 13 лет / Фото: instagram.com/koroleva__star

Вчера день рождения отмечал композитор Константин Осауленко – именно он был автором первых песен певицы. Стоит отметить, что Константин является мужем старшей сестры артистки.

Наташа Королева решила показать архивное видео, на котором ей 13 лет.

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Словно вчера была эта съемка в "Шире круг" и эта наивная детская песенка "Перемена". Так сложилось, что ты как музыкальный талисман был до моего творческого периода "Дельфина и русалки", и после. Спасибо тебе и твоему творчеству, спасибо за дружбу! Счастлива, что ты есть в моей жизни ! Желаю тебе здоровья и творческих проектов, красивых новых песен! – написала певица.

В комментариях подписчики не скрывали своего восторга и отметила, что певица с детства комфортно чувствовала себя на сцене.

"Первые раз посмотрела это видео полностью. Наташа – прирожденная артистка"

"Голос неповторимый"

"Класс! Какая юная Наташа"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, жизнь певицы изменилась в ноябре 1989 года, когда она приняла решение переехать в Москву ради сотрудничества с Игорем Николаевым. Вскоре в репертуаре Королевой появился один из главных хитов – "Желтые тюльпаны". Игорь Николаев также написал для нее песни "Дельфин и русалка", "Маленькая страна", "Киевский мальчишка".