В Израиле отказались от концертов Нурлана Сабурова из ЧБД, которого освистали из-за Украины

Комика Нурлана Сабурова отменяют в Израиле / Фото: youtube.com

Во время своих концертов в США Сабуров сперва не реагировал на вопросы о войне в Украине. Затем ему все же пришлось отбиваться от "неудобной" темы.

Вскоре он позволил себе пошутить о пострадавших из-за российской агрессии – когда к нему на сцену вышла девушка в окровавленном платье.

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Неравнодушные украинцы добились отмены шоу Нурлана в Чикаго, а теперь его не хотят видеть в Израиле. Ближайшие концерты комика из "ЧБД" в четырех израильских городах не состоятся.

После скандала в США часть общества выступила против гастролей Нурлана в Израиле. С другой стороны, на концерты купили билеты около двух тысяч русскоязычных израильтян. Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт, вызванный приездом комика. Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный, – говорят организаторы концертов.

Концерты Нурлана Сабурова в Израиле отменили / Скриншот

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Нурлан Сабуров эту ситуацию не комментирует. Впрочем в соцсетях он давно не активен и вообще избегает публичных высказываний вне собственных шоу.

Ранее украинский продюсер и рэпер Потап призвал не реагировать на "шутки" Сабурова, опубликовав видеообращение.

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