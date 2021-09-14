В Киеве назвали лучших блогеров: на церемонии были Никитюк, Могилевская, NK

Как прошла церемония награждения лучших блогеров Украины / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/mashukovsky
На блогерской тусовке в отеле Fairmont Kyiv собрались не только инфлюенсеры, но и артисты. Ведущим церемонии был Владимир Остапчук, для гостей пели группа Kazka, дуэт TVORCHI и Наталья Могилевская.
Леся Никитюк пришла на ивент в оранжевом платье с вырезом на ноге. Ведущая представляла победителя в номинации food-блогер – Евгения Клопотенко.
Певица и блогер Jerry Heil хоть и не забрала ни одной статуэтки, зато сфотографировалась с Никитюк и alyona alyona.
Кстати, блогером года стал "холостяк" Никита Добрынин, но награду вместо него забрала его супруга Даша Квиткова, так как сам Никита занят съемками собственного тревел-шоу.
Настя Каменских с песней Elefante победила в номинации TikTok трек года.
Все победители премии блогеров года от WhyNot?Enot
Instagram:
- Блогер года – Никита Добрынин
- Блогерка года – Таня Парфильева
- Медиа-блогер – Надя Дорофеева
- Инстамама – Кристина Шаркади
- Бьюти – Лиза Краснова
- Z-блогер – Пупси Кира
- Развлекательный блог – Антон Скуратов
- Lifestyle – Саба Мусина
- Восходящая звезда – Луладжа Олеговна
- Visual – Саша Чистова
- Мода – Алина Френдий
- Бизнес – Лера Бородина
- Еда – Евгений Клопотенко
- Трэвел – Антон Птушкин
- Микроинфлюенсер – Марк Ливин
TikTok:
- Тиктокер года – Олег Машуковский
- Контент-мейкер – Настя Захандревич
- Трек – Elefante – NK
- Звезда – Надя Дорофеева
YouTube:
- YouTube-блогер года – Антон Птушкин
- Интервьюер – Маша Ефросинина
- Пародия – Чоткий Паца
- Шоу – "Педан может"
- Трэвел – Антон Птушкин
Обзор Instagram-профилей звезд смотрите в ролике:
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