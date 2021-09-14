У Києві назвали кращих блогерів: на церемонії були Никитюк, Могилевська, NK

Як пройшла церемонія нагородження кращих блогерів України / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/mashukovsky

На блогерській тусовці в готелі Fairmont Kyiv зібралися не тільки інфлюєнсери, а й артисти. Ведучим церемонії був Володимир Остапчук, для гостей співали гурт Kazka, дует TVORCHI і Наталя Могилевська.

Леся Нікітюк прийшла на івент в помаранчевій сукні з вирізом на нозі. Ведуча представляла переможця в номінації food-блогер – Євгенія Клопотенка.

Jerry Heil і Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

Співачка і блогерка Jerry Heil хоч і не забрала жодної статуетки, зате сфотографувалася з Никитюк і alyona alyona.

Kalush, alyona alyona і Jerry Heil Фото: instagram.com/stories/thejerryheil

До речі, блогером року став "холостяк" Нікіта Добринін, та нагороду замість нього забрала його дружина Даша Квіткова, так як сам Нікіта зайнятий зйомками власного тревел-шоу.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/stories/kvittkova

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Настя Каменських з піснею Elefante перемогла в номінації TikTok трек року.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Всі переможці премії блогерів року від WhyNot?Enot

Instagram:

Блогер року – Микита Добринін

Блогерка року – Таня Парфільева

Медіа-блогер – Надя Дорофєєва

Інстамама – Христина Шаркад

Б'юті – Ліза Краснова

Z-блогер – Пупсі Кіра

Розважальний блог – Антон Скуратов

Lifestyle – Саба Мусіна

Висхідна зірка – Луладжа Олегівна

Visual – Саша Чистова

Мода – Аліна френдів

Бізнес – Лера Бородіна

Їжа – Євген Клопотенко

Тревел – Антон Птушкін

Мікроінфлюенсер – Марк Лівін



TikTok:

Тіктокер року – Олег Машуковскій

Контент-мейкер – Настя Захандревіч

Трек – Elefante – NK

Зірка – Надя Дорофєєва



YouTube:

YouTube-блогер року – Антон Птушкін

Інтерв'юер – Маша Єфросиніна

Пародія – чотко Паца

Шоу – "Педан може"

Тревел – Антон Птушкін

Огляд Instagram-профілів зірок дивіться у ролику:

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