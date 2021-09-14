У Києві назвали кращих блогерів: на церемонії були Никитюк, Могилевська, NK

Як пройшла церемонія нагородження кращих блогерів України / Фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/mashukovsky
На блогерській тусовці в готелі Fairmont Kyiv зібралися не тільки інфлюєнсери, а й артисти. Ведучим церемонії був Володимир Остапчук, для гостей співали гурт Kazka, дует TVORCHI і Наталя Могилевська.
Леся Нікітюк прийшла на івент в помаранчевій сукні з вирізом на нозі. Ведуча представляла переможця в номінації food-блогер – Євгенія Клопотенка.
Співачка і блогерка Jerry Heil хоч і не забрала жодної статуетки, зате сфотографувалася з Никитюк і alyona alyona.
До речі, блогером року став "холостяк" Нікіта Добринін, та нагороду замість нього забрала його дружина Даша Квіткова, так як сам Нікіта зайнятий зйомками власного тревел-шоу.
Настя Каменських з піснею Elefante перемогла в номінації TikTok трек року.
Всі переможці премії блогерів року від WhyNot?Enot
Instagram:
- Блогер року – Микита Добринін
- Блогерка року – Таня Парфільева
- Медіа-блогер – Надя Дорофєєва
- Інстамама – Христина Шаркад
- Б'юті – Ліза Краснова
- Z-блогер – Пупсі Кіра
- Розважальний блог – Антон Скуратов
- Lifestyle – Саба Мусіна
- Висхідна зірка – Луладжа Олегівна
- Visual – Саша Чистова
- Мода – Аліна френдів
- Бізнес – Лера Бородіна
- Їжа – Євген Клопотенко
- Тревел – Антон Птушкін
- Мікроінфлюенсер – Марк Лівін
TikTok:
- Тіктокер року – Олег Машуковскій
- Контент-мейкер – Настя Захандревіч
- Трек – Elefante – NK
- Зірка – Надя Дорофєєва
YouTube:
- YouTube-блогер року – Антон Птушкін
- Інтерв'юер – Маша Єфросиніна
- Пародія – чотко Паца
- Шоу – "Педан може"
- Тревел – Антон Птушкін
Огляд Instagram-профілів зірок дивіться у ролику:
Ще новини на тему:
- Українка знімає веселі відео про життя в селі. У неї є кінь, корови, кури і 100 тисяч підписників.
- Хто такий Хабі Лейме і чому його ролики в TikTok набирають величезну популярність.