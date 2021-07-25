В моей жизни настал пи**ец: Дочь Поляковой захейтили в Сети за песню с матами (видео)

Маша Полякова впервые выступила со своей группой. Дочка известной артистки спела несколько нецензурных песен, за что на нее накинулись в соцсети

Маша Полякова дала свой первый концерт и нарвалась на критику за песни с матами / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочка известной украинской певицы Оли Поляковой, которую сравнили с Мадонной, решила идти по стопам своей звездной матери. Маша Полякова занимается музыкой и уже дала первый концерт со своей группой, где она, конечно же, вокалистка.

Видео с концерта Маша выложила в своем Instagram-профиле и тут же нарвалась на волну критики – фолловерам не нравятся песни с матами.

В моей жизни настал пи**ец. Боже, что я делаю здесь, – поет Маша Полякова в одном из треков.

Публике, судя по видео, нравится. В первом ряду также можно увидеть Олю Полякову, которая зажигает под музыку своей старшей дочери.

А вот в комментариях не все оценили талант Маши.

"Это ужасно"

"Энергетика крутая, но текст режет уши"

"Маша! Ты порвала! Реально прыгали все! А это дорогого стоит, на концерте, где песни звучат впервые!"

"Петь это явно не твое"

"Все было бы классно, но без матов"

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Недавно Оля Полякова презентовала новый клип на песню "Взрослая девочка", в котором создают множество клонов звезды.

Смотрите клип Оли Поляковой – "Взрослая девочка":

Режиссером музыкального видео выступил Любомир Левицкий ("Selfieparty", "Тени незабытых предков"), а главную роль играет актриса Инна Приходько – звезда комедийной трилогии "Скажене весілля".

Смотрите интервью с дочкой Оли Поляковой о карьере и творчестве:

Ранее мы писали, что Машу Полякову сравнили с Леди Гагой.