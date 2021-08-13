Что известно о новом фильме Disney "Один дома" и кто заменит Кевина Маккалистера? Рассказываем

Арчи Йейтс сыграет главную роль в "Один дома: дом, милый дом" / Фото: instagram.com/disneyplus

Киноманы могут быть уже рады, потому что в "Один дома: дом, милый дом", как и планировалось, появится и Маколей Калкин, сыгравший роль Кевина Маккалистера в серии оригинальных фильмов. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября.

Кто заменит Маколея Калкина в главной роли?

Как сообщает Deadline, роль мальчика, который, по традиции фильмов, остается один дома, сыграет звезда трагикомедии "Кролик Джоджо" 12-летний Арчи Йейтс. За роль в фильме Тайки Вайтити юный актер получил номинацию на престижную премию Critics' Choice Movie Award в категории "Лучший молодой актер актриса".

Арчи Йейтс в фильме "Кролик Джоджо" / Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Один дома: дом, милый дом"

Родители Макса Мерсера уезжают на каникулы в Японию и он остается один дома. Максу придется защищать дом от необычных воров – семейной парочки, которая решила выкрасть бесценную реликвию семьи Мерсеров.

Вместе с актером Арчи Йейтсом в фильме сыграли: Айслинг Би, Тим Саймонс, Пит Холмс, Девин Ратрей, Элли Маки, Крис Парнелл, Элли Кемпер и Роб Делейни.

Вернется ли Маколей Калкин на экраны?

40-летний Маколей Калкин, сыгравший Кевина Маккалистера, тоже появится в новом "Один дома". Актер сыграет эпизодическую роль. Предположительно, по сюжету, повзрослевший Кевин возглавит собственную охранную компанию, которая будет работать в доме нового героя.

Маколей Калкин в фильме "Один дома" и в 2019 году / Фото: Getty Images, themoviedb.org

Создатели фильма

Сценаристами фильма выступают Майки Дэй и Стритер Сайделл. Режиссерское кресло занял британец Дэн Мазер, который написал сценарий к комедии "Борат" а также снял фильм "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро.

Основная часть съемок прошла в Канаде, а период совпал с началом пандемии.

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