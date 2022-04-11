В рядах рашистов пополнение: Меньшова заявила о патриотизме и любви к русским, которые бомбят Украину

Юлия Меньшова стала пособником кровавого российского режима / Фото: instagram.com/juliavmenshova

24 февраля Россия пришла с войной в Украину. Это момент в РФ стал точкой, которая для многих стала рубежом для самоопределения: ты или осуждаешь действия властей и выступаешь против войны, либо становишься участником кровавого режима. Актриса Юлия Меньшова свой выбор сделала. И у нас нет сомнений, что за это ее проклянут внуки.

52-летняя актриса пообщалась в интервью с Артемием Лебедевым, где без зазрения совести заявила, что ей не стыдно быть русской и она осуждает тех, кто покинул Россию.

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У интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке "стыдно быть русским". Мне не стыдно быть русской!

Очевидно, что Меньшова – не интеллигенция, не та, кто по своему происхождению должен вести за собой народ в лучшее будущее. Дочь Владимира Меньшова – теперь пособник кровавого путинского режима.

Юлия Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Кстати, когда началась война, Меньшова написала только такое:

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Ужас. Ужас. Этого не может быть.

А после и вовсе удалила данный пост.

Сам Лебедев, на которого когда-то равнялись многие креативщики, заявил, что не понимает отречение от российской культуры.

Как можно отрицать свою культуру? Почему ты должен культуру свою отрицать? У этих людей вшита капсула саморазрушения, как у шпиона, который кусает ампулу с ядом в воротнике.

А вот Александр Роднянский говорит, что после Бучи, Ирпеня и Гостомеля о российской культуре можно забыть.

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Как говорится, выбор сделан. Позицию Меньшовой и Лебедева украинцы не забудут и точно не простят.

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