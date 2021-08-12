В СБУ подтвердили, что Кирворову запретили въезд в Украину и объяснили почему

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину / Фото: instagram.com/fkirkorov

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров теперь не сможет спеть эту и другие песни в Украине как минимум ближайшие три года. Теперь эту информацию официально подтвердили и прокомментировали в СБУ.

Как сообщила спецслужба изданию "Детектор медіа", это решение было принято еще 7 июня 2021 года.

В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7.06.2021 Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда, – сообщили в СБУ.

Предыстория

23 июня российский певец Филипп Киркоров пополнил "черный список" артистов, которым запрещен въезд в Украину. Однако запрет продлился всего три дня – вскоре Минкульт убрал Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Поскольку в "черном списке" на сайте Минкульта имени Филиппа Киркорова нет, то в Украине разрешено транслировать его песни, концерты и фильмы с его участием.

Тем не менее сам артист приехать в Украину до 2024 года не сможет.

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