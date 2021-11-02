В Сети назвали вероятного Холостяка-12: за чье сердце девушки поборются в новом сезоне шоу (фото)

Возможный новый герой шоу "Холостяк"

На одной из фан-страниц проекта в Instagramопубликовали фотографию следующего предполагаемого "холостяка". Если верить обнародованной информации, им стал бизнесмен из Лос-Анжелеса украинец Александр Топольский, который, помимо предпринимательской деятельности, активно строит актерскую и модельную карьеры в Америке.

Фото: https://www.alextopolsky.com/

Как указано на официальном сайте Александра, он профессионально занимается боевыми искусствами, имеет восьмилетний опыт в каратэ и боксе. В совершенстве владеет английским без акцента и свободно говорит на русском и украинском языках. К тому же, Топольский имеет множество активных хобби: сноуборд, плавание, катание на лыжах, баскетбол и футбол.

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Фото: https://www.alextopolsky.com/

Поклонники по-разному отреагировали на новую кандидатуру главного героя их любимого проекта. По поводу внешности Александра – большинству зрителей он понравился, и они с нетерпением ждут новые выпуски с ним. Другие пользователи недовольны предполагаемым выбором режиссеров проекта – с непониманием начали спрашивать в комментариях, почему решили выбрать "холостяка" из-за границы.

Но точно еще неизвестно станет ли Александр Топольский новым героем шоу "Холостяк". Остается ждать только официальных подтверждений.

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