В Сети раскритиковали вечеринку Тодоренко для сына на Хэллоуин

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина пригласила аниматоров, украсила дом в стилистике праздника и, конечно же, выбрала подходящие костюмы.

Маленький человечек так обрадовался, что для него устроили такой праздник. Подумал, что у него день рождения. Да и без подарков не остался .Как же это приятно радовать близких. Но, конечно, всю эту красоту мне помогли создавать настоящие профи в мире праздников, радости и самых незабываемых эмоций, – написала Регина в Instagram и добавила несколько фото с вечеринки.

Вечеринка Регина Тодоренко в честь Хэллоуина / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Не все подписчики Регины были не в восторге от вечеринки.

"Не считаю за праздник, не понимала его смысл. Все, что не имеет смысла – пустая трата времени и денег".

"Дожили. Празднуем чужой праздник"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Но были в комментариях те, кто оценил праздник.

"Здорово! Много талантливых людей в разных сферах! Это же все надо придумать, а потом еще реализовать"

"Здорово как! А самое главное, что ребенок счастлив"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

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