В Сети раскритиковали вечеринку Тодоренко для сына на Хэллоуин

/ Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина пригласила аниматоров, украсила дом в стилистике праздника и, конечно же, выбрала подходящие костюмы.
Маленький человечек так обрадовался, что для него устроили такой праздник. Подумал, что у него день рождения. Да и без подарков не остался .Как же это приятно радовать близких. Но, конечно, всю эту красоту мне помогли создавать настоящие профи в мире праздников, радости и самых незабываемых эмоций, – написала Регина в Instagram и добавила несколько фото с вечеринки.
Вечеринка Регина Тодоренко в честь Хэллоуина / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Не все подписчики Регины были не в восторге от вечеринки.
- "Не считаю за праздник, не понимала его смысл. Все, что не имеет смысла – пустая трата времени и денег".
- "Дожили. Празднуем чужой праздник"
Но были в комментариях те, кто оценил праздник.
- "Здорово! Много талантливых людей в разных сферах! Это же все надо придумать, а потом еще реализовать"
- "Здорово как! А самое главное, что ребенок счастлив"
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