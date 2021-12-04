В шоу Маска появилась Норка, которая поцеловалась с Данилко. Смотрите, какая звезда стала гостьей 7-го эфира

На шоу "Маска" рассекретили нового персонажа - Норку / Фото: телеканал "Украина"

Откровенная и раскрепощенная героиня долго играла со звездными детективами, пока те не попросили снять с нее маску. Так стало известно, что в костюме Норки скрывалась известная певица Даша Астафьева!

Появившись в зале гипершоу "Маска", Норка сразу же вызвала бурю эмоций зрителей. А когда обратилась к звездному детективу Андрею Данилко "Андрюша" – вовсе запутала экспертов.

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Вообще не понимаю, кто может так обращаться ко мне… таких уже нет, – смеясь, прокомментировал Андрей Данилко в эфире телеканала "Украина".

Андрей Данилко в шоу "Маска" / Фото: пресс-служба

Женственная и откровенная участница исполнила хит "In Your Eyes" Кайли Миноуг, а завершая выступление, красиво упала на пол. Что натолкнуло Олю Полякову на интересную мысль:

Я все поняла! Так эротично упасть могла только Даша Астафьева! – заверила Оля Полякова.

Прислушался к версии коллеги и сам Андрей Данилко и отметил, что костюм без трусиков для певицы достаточно характерный, ведь как-то на красной дорожке известного мужского журнала Астафьева бросила трусики в журналиста.

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Запутанные звездные детективы начали единогласно скандировать: "Маску, маску!" Так, зрители узнали, что столь удачно провести экспертов удалось певице Даше Астафьевой.

Андрюша, как ты мог меня не узнать?! Такой безумной могу быть только я! А теперь поцелуи и побольше! – обратилась к Андрею Данилко Даша Астафьева.

Даша Астафьева в седьмом выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

После этих слов Даша Астафьева и Андрей Данилко действительно поцеловались! Вот так номер!

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Андрей Данилко поцеловал Дашу Астафьеву в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Спасибо за возможность спеть для вас, с удовольствием бы осталась не на один номер! А еще воспользуюсь случаем и скажу – пусть лучше Норка радует вас так, чем шубой! Не носите шубы из норки, пожалуйста, – добавила Астафьева в эфире "Маски".

Кстати, у звездных детективов было много вариантов, кто же может прятаться в костюме Норки. Звучали имена Маши Ефросининой, Камалии, Алены Винницкой и даже ALEKSEEV.

Смотрите видео, как Норка сняла маску:

Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

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