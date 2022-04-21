Святослав Вакарчук: победа произойдет так быстро, что мы и не представляем

Знаменитый музыкант назвал условие, приближающее нашу победу / Фото: открытые источники

Музыкант также назвал условие, при котором, по его мнению, победа может наступить гораздо быстрее, чем можно себе представить. Об этом он рассказал телеведущей Людмиле Добровольской в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале Украина 24.

Многие психологически устали, ведь уже более двух месяцев сверх тяжелой ситуации, констатирует Святослав Вакарчук. Известный музыкант рассказывает, что каждый день слышит вопрос: боже, когда это все кончится?

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Особенно от тех, кто находится вдали от линии фронта. Это тот вопрос, мне кажется, нельзя себе задавать. Он сушит нас изнутри и деморализует, – говорит волонтер.

Он убежден, что этот вопрос следует выбросить из своего обращения.

Выглядит так, будто все плохо. Но все – лучше. Мы даем отпор одному из самых коварных и сильных в военном плане врагу, который пришел уничтожить нас, а на самом деле мы уничтожаем его на нашей земле, – подчеркивает Вакарчук.

Самое мнение, вопрос, который каждый из нас должен задавать каждый вечер перед сном, - что я сегодня в этот день сделал для победы.

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Если каждый из нас задаст себе этот вопрос и получит на него положительный ответ, то 40 миллионов положительных ответов на этот вопрос приблизят нашу победу так, что она наступит гораздо быстрее, чем мы можем себе представить! – резюмировал музыкант.

Он уточнил, что действовать на нашу общую победу способны не только воины на передовой, медики, спасатели, журналисты, представители власти, в том числе оккупированных городов, что не переходят на сторону оккупантов, волонтеры, фермеры и т.д.

Этот список безграничен. Главное делать что-то конкретное, что осмысленно усиливает страну. И тогда победа наступит быстрее, чем мы даже думаем, – настаивает Святослав Вакарчук.

Также сегодня обсуждают первые откровения Нади Дорофеевой о разводе с Дантесом.

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