Валерий Меладзе во время концерта потерял голос. Вместо него пел зал

Валерий Меладзе рассказал о самом эмоциональном выступлении в жизни / Фото: телеканал "Украина"

Российский певец Валерий Меладзе, который в одном из выпусков талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" занял место возле капитана экспертов Натальи Могилевской, во время эфира поделился историей, о которой мало кто знает. (Не считая людей, которые были на его концерте).

После выступления одного из участников, который исполнил песню артиста, Валерий Меладзе признался – чтобы поднять весь зал, артисту не обязательно петь лучше всех, главное – энергетика:

Расскажу вам об одном из самых запоминающихся моих выступлений. У меня сел голос, но я пришел на репетицию с надеждой распеться, ведь всякое бывает. Но в тот раз я вообще потерял голос, а зрители уже пришли, поэтому я предложил им 2 варианта действий: перенести концерт или же они должны мне помогать петь, – вспомнил Валерий Меладзе.

Владимир Остапчук и Валерий Меладзе на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Зрители попросили артиста не отменять концерт и пообещали поддержать его в каждой песне. Так, выступление запомнилось Валерию Меладзе на всю жизнь:

Это был самый эмоциональный концерт в моей жизни! Народ просто с ума сошел! – рассказал Валерий Меладзе в эфире шоу "Співають всі!" – Спустя год я приехал в тот же город, где я очень плохо спел, даже не пел – хрипел, шипел. И вот снова вышел на сцену, но уже в прекрасной форме, объяснил предыдущее выступление людям, начал петь, но вообще не то было! По эмоциям получился обычный концерт – слушали, хлопали и все. А перед этим действительно все кайфонули!

Напомним, что Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит музыкальное шоу по британскому формату All Together Now. Два первых выпуска шоу на телеканале "Украина" уже посмотрели 5 687 515 зрителей, выпуск, который зрители увидели в минувшие выходные стал лучшей программой дня на украинском ТВ.

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "Співають всі!" в субботу, 11 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина". Все выпуски шоу также доступны эксклюзивно на OLL.TV!

