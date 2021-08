Самая острая в своих комментариях – Приходько: Могилевская о закулисье шоу "Співають всі!"

Месяцы подготовки, кастингов, съемок, монтажа – и зрители канала "Украина" наконец дождались премьеры нового талант-шоу "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now

Жюри шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Как проходили съемки масштабного телепроекта, из-за чего спорили эксперты и как в конце концов находили общий язык – секреты создания грандиозного шоу от звездных судей. Реклама Уже в эту субботу, 21 августа, в 21:00 на сцену проекта "Співають всі!" выйдут первые участники, чтобы продемонстрировать свои вокальные умения перед самым народным в стране жюри – звездной "сотней" экспертов во главе с Народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Певица откровенно признается: без драм и споров ни один эфир не пройдет. Наших участников будут оценивать четыре поколения артистов! В жюри есть легенды, которые удивляются: "А где 3 октавы? Где стихи Лины Костенко? Что за бред молодежь поет?" Есть тиктокер Олег Машуковсский, который жалуется: "Это все скучно, я не могу это терпеть". Слава Демин тоже бывает очень резким, если ему что-то не нравится. Народная артистка Украины Наталья Могилевская и ведущий Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Но самая острая в своих комментариях, говорит Могилевская, Анастасия Приходько: Я очень уважаю ее за то, что она честная и всегда говорит то, что думает. Самое главное, что каждый член жюри имеет право отдать свой голос за участника или не отдать, и мы с уважением относимся к мнению каждого. Жюри шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама Но страсти на шоу будут бурлить беспрестанно. Ведь артисты – люди вспыльчивые, они привыкли отстаивать свое мнение и ради любимых участников способны на многое. DJ NANA говорит об этом так: Поверьте, эмоции будут зашкаливать. На съемках были моменты, когда ты просто не понимаешь, почему кто-то не нажал на кнопку, и тебе хочется подбежать, нажать за кого-то или просто выпрыгнуть из своего места и прокричать: "Вау, какой ты крутой, чувак!" Жюри шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Среди жюри есть по-настоящему добрые судьи, которые хотят поддержать каждого конкурсанта, но больше все-таки тех, кто просто так своими голосами не разбрасывается. Народный артист Украины Павло Зибров – именно такой: Нажимать кнопку всем – не дождетесь! Для чего же туда Зиброва пригласили? У нас все-таки старая школа, а это значит, что у участника прежде всего должны быть талант, мелодичность, чувство ритма и харизма. Артист отмечает, что не обязательно иметь оперный голос, но если есть харизма, то можно стать мировой знаменитостью. Жюри шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Реклама Но то, что нравится Павлу Зиброву или Иво Бобулу, не факт, что оценят Jerry Heil или Анна Тринчер, которые еще совсем недавно сами были участницами вокальных шоу. Анна Тринчер комментирует это так: Представляете, к нам на отбор приходила мой бывший педагог по вокалу! Я сама в свое время так стояла на сцене и оценивали меня. Чувствуешь себя по-другому, более того, я одна из самых молодых участниц жюри. Она также говорит, круто, что все судьи разноплановые, у каждого свое видение музыки и того, каким должен быть артист. Но микрофон всего один и бывало, что судьи, как в террариуме, тянули к нему руки, чтобы выразить свою позицию. Ведущий Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" И с этим уже пришлось справляться ведущему проекта Владимиру Остапчуку. Хотя он говорит: утихомиривать жюри не всегда хотелось – кому же не интересно понаблюдать за спорами звезд: Мне кажется, это классная украинская черта! У нас демократия, мы любим свободу слова. Но бывало, что начинались такие горячие ссоры, когда они просто переставали слушать друг друга. И тогда уже мне приходилось брать ситуацию в свои руки. Собрать 100 звезд на одной площадке и организовать работу всех департаментов – задача сверхсложная. Поэтому над проектом "Співають всі!" работала огромная команда профессионалов. Режиссеры, операторы, продюсеры, редакторы, журналисты, администраторы, гримеры, технические работники – труд каждого очень важен. Реклама Все они работают для того, чтобы подарить зрителям самые яркие эмоции и незабываемое шоу. Одним из самых больших вызовов для создателей проекта стала именно техническая его часть, ведь за каждым членом жюри закреплен свой микрофон, кнопка для голосования и световой экран, который отражает мнение эксперта о выступлении участника. Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина" Команда по свету Alight, которая уже 15 лет создает яркие световые шоу мирового масштаба, в частности работала над грандиозным проектом "Співають всі!", говорит, что на площадке шоу находится 100 световых приборов. Каждый прибор совместили с кнопкой членов жюри. Чем мощнее выступление участника шоу – тем ярче становится площадка. Поэтому именно свет даст понять, кто достоин оставаться на сцене. Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как: Италия,

Франция,

Австралия,

Нидерланды,

Бразилия,

Дания,

Польша и другие. Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина": Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.