Вдовец Легкоступовой отказался от наследства певицы, которое оценили в 38 млн гривен

Юрий Фирсов решил отказаться от наследства Валентины Легкоступовой в пользу детей певицы / Фото: instagram.com/firsov_yury

Похоже, точка в вопросе с наследством Легкоступовой будет поставлена. Юрий Фирсов в эфире программы "Пусть говорят" заявил, что готов отдать свою долю детям певицы.

Я приехал сюда для того, чтобы законно передать детям свою долю. Говорил, что передам, и передаю. Это ваше. Матвею, Анетте, маме все достанется. Я все, что мне принадлежит, — передаю. Кому и в каких пропорциях — мы определим, – сказал вдовец певицы

Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Реклама

Фирсов заявил, что и раньше хотел отказаться от наследства Легкоступовой, но его отговорил адвокат.

Однако адвокат мне сказал: "Вы не спешите все отдавать. На фоне обвинений все ваши движения будут размазаны по забору. В спокойной обстановке отдайте все". В моих отношениях с Валей у нас была только любовь, – объяснил вдовец.

Наследство Валентины Легкоступовой

Певица не оставила завещания. Муж певицы и ее дети делили московскую квартиру, которую оценили в 100 миллионов рублей (38 миллионов гривен. – Ред.), дом в деревне стоимостью миллион рублей (385 тысяч гривен. – Ред.) и права на главный хит "Ягода-малина", который до сих пор исполняют на различных передачах и мероприятиях.

Напомним, звезда 90-х Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года после полученных дома травм. Родные певицы обвинили в смерти певицы ее супруга Юрия Фирсова.

Реклама

Ранее Юрий Фирсов заявил, что Валентина Легкоступова предчувствовала свою смерть.