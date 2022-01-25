Вдівець Легкоступової відмовився від спадщини співачки, яку оцінили у 38 млн гривень

Юрій Фірсов вирішив відмовитись від спадщини Валентини Легкоступової на користь дітей співачки / Фото: instagram.com/firsov_yury

Схоже, точка у питанні зі спадщиною Легкоступової буде поставлена. Юрій Фірсов в ефірі програми "Пусть говорят" заявив, що готовий віддати свою частку дітям співачки.

Я приїхав сюди, щоб законно передати дітям свою частку. Казав, що передам, і передаю. Це ваше. Матвію, Анетті, мамі все дістанеться. Я все, що мені належить, передаю. Кому і в яких пропорціях – ми визначимо, – сказав вдівець співачки.

Валентина Легкоступова / Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

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Фірсов заявив, що і раніше хотів відмовитися від спадщини Легкоступової, але його відмовив адвокат.

Проте адвокат мені сказав: Ви не поспішайте все віддавати. На тлі звинувачень усі ваші рухи будуть розмазані парканом. У спокійній обстановці дайте все". У моїх стосунках з Валею у нас було лише кохання, – пояснив вдівець.

Спадщина Валентини Легкоступової

Співачка не залишила заповіту. Чоловік співачки та її діти ділили московську квартиру, яку оцінили у 100 мільйонів рублів (38 мільйонів гривень. – Ред.), будинок у селі вартістю мільйон рублів (385 тисяч гривень. – Ред.) та права на головний хіт "Ягода-малина", який досі виконують на різних передачах та заходах.

Нагадаємо, зірка 90-х Валентина Легкоступова померла у серпні 2020 року після одержаних вдома травм. Рідні співачки звинуватили у смерті співачки її чоловіка Юрія Фірсова.

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Раніше Юрій Фірсов заявив, що Валентина Легкоступова передчувала свою смерть.