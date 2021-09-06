Великолепный и возвышенный герой. Макрон трогательно отреагировал на смерть Бельмондо

Эммануэль Макрон прокомментировал смерть Жан-Поля Бельмондо / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо, отметив, что он был национальным достоянием.

Об этом Макрон написал в Twitter.

"Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова", – подчеркнул французский президент.

Он также отметил, что "в нем мы все находили себя".

О смерти актера стало известно 6 сентября. 88-летний Бельмондо "умер тихо в своем доме в Париже". По словам его близких, в последнее время актер выглядел уставшим.

Фильмография Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо прославился, сыграв в фильме "На последнем дыхании" (1960) культового режиссера Жан-Люка Годара.

После этой роли карьера Бельмондо начала быстро и успешно развиваться. Он продолжил сотрудничать с Годаром, сыграв в его фильмах "Женщина есть женщина" и "Безумный Пьеро", снялся у Франсуа Трюффо в "Сирене с "Миссисипи" и у Филиппа де Брока – "Человек из Рио".

К концу 60-х Жан-Поль Бельмондо уже был одним из самых любимых актеров европейских зрителей. Персонажи Бельмондо были всегда очаровательны, ярки и смелы, их многогранность так привлекала публику.

Украинским зрителям Жан-Поль Бельмондо запомнился по ролям в фильмах "Профессионал", "Одиночка", "Баловень судьбы", "Отверженные".

Мы также писали, что во Франции, в одной из парижских клиник на 88-м году жизни скончался режиссер Жорж Лотнер, который был известен как "любимый режиссер Бельмондо".