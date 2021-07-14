Вера, как ты это делаешь? Брежнева неожиданно появилась на концерте MONATIK в Турции (видео)

Вера Брежнева и Дмитрий Монатик спели в Турции / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/ververa
Певица Вера Брежнева, которая ранее поделилась снятым Меладзе романтичным видео, неожиданно появилась на концерте Дмитрия Монатика в Турции! Сразу после того, как артист спел свой хит "Кружит" и собирался исполнять их с Верой трек "ВЕЧЕРиНОЧКА", певица вышла на сцену в роскошном наряде, ошеломив всех присутствующих.
MONATIK опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоотрывок этого запоминающегося момента. В начале ролика Вера Брежнева, одетая в короткое черное платье подбегает к сцене и уже под овации зрителей начинает петь. Дмитрий Монатик был одновременно и удивлен, и невероятно рад ее появлению.
Вера, как ты это делаешь? #ВЕЧЕРиНОЧКА сошлись. #РозовыйДым дал мне понять, что я знаю пароль. Ориентир тоже вижу! #будемЗажигать! Импровизация! Что может быть краше? Спасибо, – написал Монатик.
Вера Брежнева неожиданно пришла на концерт Монатика в Турции / Фото: instagram.com/ververa
Как оказалось, Вера Брежнева случайно узнала, что Дмитрий Монатик выступает этим вечером недалеко от отеля, где она остановилась. Тогда певица решила сделать ему и зрителям сюрприз.
Сама же Вера приехала в Турцию на отдых.
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