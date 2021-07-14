Віро, як ти це робиш? Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK у Туреччині (відео)

Українська співачка Віра Брежнєва влаштувала сюрприз своєму колезі та шанувальникам. Судячи з реакції MONATIK, він абсолютно не очікував зустрітися з артисткою таким чином

Віра Брежнєва і Дмитро Монатік заспівали в Туреччині / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше поділилася знятим Меладзе романтичним відео, несподівано з'явилася на концерті Дмитра Монатика в Туреччині! Одразу після того, як артист заспівав свій хіт "Кружит" і збирався виконувати їхній з Вірою трек "ВЕЧЕРиНОЧКА", співачка вийшла на сцену в розкішному вбранні та приголомшила усіх присутніх.

MONATIK опублікував у своєму Instagram-акаунті відеоуривок цього незабутнього моменту. На початку ролика Віра Брежнєва, одягнена в коротку чорну сукню підбігає до сцени та вже під овації глядачів починає співати. Дмитро Монатик був одночасно і здивований, і неймовірно радий її появі.

Віро, як ти це робиш? #ВЕЧЕРиНОЧКА зійшлися. #РозовийДим дав мені зрозуміти, що я знаю пароль. Орієнтир теж бачу! #БудемЗажигать! Імпровізація! Що може бути красивіше? Спасибі, – написав Монатик.

Віра Брежнєва неочікувано прийшла на концерт Монатика в Туреччині / Фото: instagram.com/ververa

Як виявилося, Віра Брежнєва випадково дізналася, що Дмитро Монатик виступає цього вечора недалеко від готелю, де вона зупинилася. Тоді співачка вирішила зробити йому і глядачам сюрприз.

Сама ж Віра приїхала до Туреччини на відпочинок.

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