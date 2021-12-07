Видео дня: вышел финальный трейлер Матрица: Воскрешение (видео)

Вышел финальный трейлер "Матрица: Воскрешение" / Фото: YouTube

За пару недель до выхода фантастического боевика в кинотеатрах мы можем посмотреть финальный трейлер четвертой "Матрицы". Ждете возвращения Нео и Тринити?

Видео было опубликовано в YouTube-канале Warner Bros., но в Сети уже появился дублированный украинский ролик, из которого все становится понятно.

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Главные роли в "Матрице" исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон.

Кадр из фильма "Матрица: Воскрешение" / Фото: YouTube

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Режиссер "Матрицы" – Лана Вачовски, которая совместно с сестрой Лили работала над созданием первых трех фильмов этой франшизы. Первая картина вышла на экраны в 1999 году.

Кэрри-Энн Мосс была шокирована предложением Вачовски принять участие в продолжении фильма спустя почти 20 лет. Для Киану Ривза это тоже стало неожиданностью. По прошествии стольких лет никто из них не мог предположить, что они снова будут сниматься вместе.

В Украине премьера "Матрица: Воскрешение" состоится 22 декабря.

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