Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала о рукоприкладстве в группе: Вырвала очень много волос

Вика Смеюха впервые рассказала о рукоприкладстве в группе / Фото: instagram.com/babaslavka, скриншот

Вика не раз признавалась, что они со Славой Каминской часто конфликтовали. Однако раньше подробностями она не спешила делиться. Но после скандал, который разгорелся в Instagram, Вика решила больше рассказать о ссорах с коллегой.

Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала, как Слава Каминская поднимала на нее руку / Фото: instagram.com/neangely.official

Реклама

По словам певицы, Слава распускала руки. Так один из случаев произошел в автобусе, когда группа ехала на корпоратив.

Впилась мне в волосы и вырвала очень много волос . Это страшно вспоминать, потому что где-то неделю болела голова. И, к сожалению, вот тогда я поняла, что я боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе. – поделилась одной из историй Вика в интервью DOROTYE.

Как отметила Смеюха, ее коллега просто искала повод, чтобы задеть ее. В ситуации с автобусом причиной конфликта стало 15-минутное опоздание.

На вопрос, почему столько времени Вика молчала о ссорах и скандалах в НЕАНГЕЛАХ, она ответила, что не хотела вредить имиджу группы.

Реклама

Узнайте другие новости: