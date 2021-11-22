Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала о рукоприкладстве в группе: Вырвала очень много волос

Вика Смеюха впервые рассказала о рукоприкладстве в группе / Фото: instagram.com/babaslavka, скриншот
Вика не раз признавалась, что они со Славой Каминской часто конфликтовали. Однако раньше подробностями она не спешила делиться. Но после скандал, который разгорелся в Instagram, Вика решила больше рассказать о ссорах с коллегой.
По словам певицы, Слава распускала руки. Так один из случаев произошел в автобусе, когда группа ехала на корпоратив.
Впилась мне в волосы и вырвала очень много волос . Это страшно вспоминать, потому что где-то неделю болела голова. И, к сожалению, вот тогда я поняла, что я боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе. – поделилась одной из историй Вика в интервью DOROTYE.
Как отметила Смеюха, ее коллега просто искала повод, чтобы задеть ее. В ситуации с автобусом причиной конфликта стало 15-минутное опоздание.
На вопрос, почему столько времени Вика молчала о ссорах и скандалах в НЕАНГЕЛАХ, она ответила, что не хотела вредить имиджу группы.
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