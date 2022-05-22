Виктория Бекхэм недолюбливает свою невестку Николу Пельтцу, и вот почему

Между Викторией Бекхэм и Николой Пельтц недоразумения / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно старший наследник Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклин женился на дочери миллиардера Нельсона Пельтца – Николе. Влюбленные готовились к свадьбе примерно два года и вот в апреле этого года они заключили брак!

Впрочем, в Сети давно уже ходят слухи, что между Викторией Бекхэм и Николой Пельтц возникли какие-то недоразумения. Некоторые инсайдеры утверждали, что экс-участница Spice Girls не нравится то, как часто невестка помыкает ее сыном.

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Но, как стало известно, проблема была не в личной жизни Бруклина и его любимой, а в неприязни Николы к девушке Ромео – среднему сыну Бекхэмов, сообщает Daily Mail.

Бруклин с Николой/ Ромео с Мией

Пельтц не дружит с избранницей Ромео – Мией Реган и открыто показывает свою неприязнь к ней. По словам близких друзей Бекхэмов, Виктория пыталась примирить девушек. Дизайнер хотела организовать ланч и пригласить избранниц сыновей, но те отказались. Даже ради свекрови Никола и Мия не намерены общаться.

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Такая враждебная инициатива исходит именно от 27-летней жены Бруклина. Поэтому мама ребят очень переживает и, вероятно, призирает Николу.

Так или иначе Николе Пельтц придется хоть немного наладить контакт с 19-летней девушкой Ромео. Ведь говорят, что парень планирует жениться на любимой, а конфликтов в семье Виктория и Дэвид точно не будут терпеть.

19-летний Ромео намерен жениться

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Напомним, недавно папарацци поймали Дэвида и Викторию Бекхэмов во время отдыха с друзьями на яхте в Майами.

Ранее мы писали, что через месяц после свадьбы жена Бруклина Бекхэма сравнила свой брак с отношениями пожилых супругов.