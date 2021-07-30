Винник расплакался перед Геной и Чебурашкой в день своего 46-летия: Они читают стишки, а я стою и рыдаю

Олег Винник назвал сцену главным ресурсом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как правило, Олег Винник не планирует празднование своего дня рождения – по словам артиста, устраивать пафосные праздники – это проявление эгоизма. Но два года назад друзья все же сделали ему сюрприз, после которого Олег не смог сдержать слез.

Никогда не забуду, как два года назад друзья заказали мне поздравление от аниматоров в костюмах ростовых кукол крокодила Гены и Чебурашки. Я аж заплакал! Они стоят с такой маленькой тарелочкой с тортиком и свечкой, а я представил, как им жарко в этим костюмах… Я вспомнил эту игрушку из детства – Чебурашку, пропитанного пылью… Они меня поздравляют, какие-то стишки читают, а я стою рыдаю. Расчувствовался, – подлился Винник в интервью журналу "Отдохни".

Олег Винник / Фото: пресс-служба

Уже завтра, 31 июля, Олегу Виннику