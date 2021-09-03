Виталий Кличко заявил, что дочь его брата и Хайден Панеттьери не живет с родителями

Дочь Владимира Кличко и Хайден Паннетьери не живет с родителями / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый боксер Владимир Кличко редко делится подробностями личной жизни. С актрисой Хайден Паннетьери он встречался с 2009 года, потом пара обручилась. Их дочь, Кайя Евдокия, родилась в 2014 году, в 2018-м пара распалась.

Тогда ряд как украинских, так и зарубежных СМИ писал о том, что у Паннетьери была затяжная депрессия после родов, также ходили слухи, что актриса пристрастилась к алкоголю. Дочь она оставила на воспитание отцу. Однако, как признался мэр Киева и старший брат Владимира, Виталий Кличко, девочка сейчас живет в Украине с бабушкой. Об этом он рассказал программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

На вопрос журналистов о том, как часто он видит племянницу, Виталий ответил, что "несколько раз в неделю". По словам мэра Киева, девочка живет с бабушкой - матерью Владимира и Виталия.

А Владимир Кличко тем временем преподает в швейцарском университете, а с недавних пор еще и в Гарварде.

Хайден Панеттери и Владимир Кличко

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Отметим, что Хайден Панеттьери редко рассказывает о дочери в соцсетях. Но иногда публикует фото Владимира – пара сохранила теплые отношения после расставания, хоть изначально в прессе писали об их ссоре.

Недавно Хайден возобновила отношения с бывшим бойфрендом, который сидел в тюрьме за домашнее насилие. Ранее Паннетьери заявляла на возлюбленного в полицию за то, что он ее якобы регулярно избивал.

О том, что Хайден добилась тюремного срока для своего парня, стало известно в апреле этого года.

Смотрите полное интервью Виталия Кличко для программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Україна":