Віталій Кличко заявив, що дочка його брата і Хайден Панеттьєрі не живе з батьками

Дочка Володимира Кличка і Хайден Паннетьєрі не живе з батьками / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий боксер Володимир Кличко рідко ділиться подробицями особистого життя. З актрисою Хайден Паннетьєрі він зустрічався з 2009 року, потім пара побралася. Їхня дочка, Кайя Євдокія, народилася в 2014 році, в 2018-му пара розпалася.

Тоді низка як українських, так і зарубіжних ЗМІ писала про те, що в Паннетьєрі була затяжна депресія після пологів, також ходили чутки, що актриса пристрастилася до алкоголю. Дочку вона залишила на виховання батькові. Однак, як зізнався мер Києва і старший брат Володимира, Віталій Кличко, дівчинка зараз живе в Україні з бабусею. Про це він розповів програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

На питання журналістів про те, як часто він бачить племінницю, Віталій відповів, що "кілька разів на тиждень". За словами мера Києва, дівчинка живе з бабусею – матір'ю Володимира і Віталія.

А Володимир Кличко тим часом викладає в швейцарському університеті, а з недавніх пір ще й в Гарварді.

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Зазначимо, що Хайден Панеттьєрі рідко розповідає про дочку в соцмережах. Але іноді публікує фото Володимира – пара зберегла теплі стосунки після розставання, хоча спочатку в пресі писали про їхню сварку.

Нещодавно Хайден відновила стосунки з колишнім бойфрендом, який сидів у в'язниці за домашнє насильство. Раніше Паннетьєрі заявляла на коханого в поліцію за те, що він її нібито регулярно бив.

Про те, що Хайден домоглася тюремного терміну для свого хлопця, стало відомо в квітні цього року.

Дивіться повне інтерв'ю Віталія Кличка для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":