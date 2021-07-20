Влад Топалов растрогал до слез Регину Тодоренко, исполнив ее заветную мечту (видео)

Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились вместе в путешествие, о котором телеведущая давно мечтала. Регина призналась, что никогда не была в Нью-Йорке

Влад Топалов растрогал Регину Тодоренку подарком / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не только Регина Тодоренко умеет устраивать сюрпризы для своих близких. Супруг телеведущей Влад Топалов осуществил заветную мечту Регины – подарил путешествие в Нью-Йорк. Оказывается, известная телеведущая никогда не была в Нью-Йорке, но всегда мечтала посетить этот город.

Регина опубликовала в Instagram кадры, на которых запечатлен трогательный момент, когда получает подарок от супруга.

На опубликованных кадрах они с Топаловым стоят в аэропорту, и Тодоренко еще ничего не подозревает, а когда получает в руки билет с заветным пунктом назначения, то бросается обнимать супруга.

"Я счастлива, что встретила тебя, Влад Топало.Ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь самыми редкими яркими красками. Казалось бы, чем можно удивить путешественника с опытом???? "Она уже весь мир облетела", — а вот и нет!!! Моя давняя мечта — путешествие в Нью-Йорк, где я ещё никогда не была",- подписала Регина.

Телеведущая еще опубликовала несколько кадров с путешествия, о котором так долго мечтала.



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Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году. Пара воспитывает общего сына Майкла. Недавно супруги признались, что мечтают вновь стать родителями.

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