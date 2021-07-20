Влад Топалов зворушив до сліз Регіну Тодоренко, виконавши її заповітну мрію (відео)

Регіна Тодоренко і Влад Топалов вирушили разом у подорож, про яку телеведуча давно мріяла. Регіна зізналася, що ніколи не була в Нью-Йорку

Влад Топалов зворушив Регіну Тодоренко подарунком / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не тільки Регіна Тодоренко вміє влаштовувати сюрпризи для своїх близьких . Чоловік телеведучої Влад Топалов здійснив заповітну мрію Регіни – подарував подорож до Нью-Йорку. Виявляється, відома телеведуча ніколи не була в Нью-Йорку, але завжди мріяла відвідати це місто.

Регіна опублікувала в Instagram кадри, на яких зображений зворушливий момент, коли отримує подарунок від чоловіка.

На опублікованих кадрах вони з Топаловим стоять в аеропорту, і Тодоренко ще нічого не підозрює, а коли отримує в руки квиток із заповітним пунктом призначення, то кидається обіймати чоловіка.

"Я щаслива, що зустріла тебе, Влад Топало. Ти виконуєш мої мрії, наповнюєш моє життя найрідкіснішими яскравими фарбами. Здавалося б, чим можна здивувати мандрівника з досвідом ????" Вона вже весь світ облетіла ", – а ось і ні !!! Моя давня мрія – подорож в Нью-Йорк, де я ще ніколи не була ", – підписала Регіна.

Телеведуча ще опублікувала кілька кадрів з подорожі, про яку так довго мріяла.



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Влад Топалов і Регіна Тодоренко одружилися в 2018 році. Пара виховує спільного сина Майкла. Нещодавно подружжя зізналися, що мріють знову стати батьками.

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