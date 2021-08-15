Владимир и Кристина Остапчук отдыхают в Греции с Киркоровым (фото)

Владимир и Кристина Остапчук поужинали вместе с Филиппом Киркоровым / Фото: instagram.com/kristygor
Владимир Остапчук, который снимается в новой комедии DZIDZIO, поделился фотографией с российской звездой у себя в Instastories.
В подписи к снимку Владимир поблагодарил певца за проведенное вместе время:
Спасибо, Филипп, за этот теплый дружный вечер.
Кристина и Владимир прибыли в Грецию накануне. Они поселились в отеле, номер которого выходит прямо к личному бассейну.
Что касается Киркорова, то он уже длительное время отдыхает в Греции в компании своих детей и Джигана с его семьей.
Недавно в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен Филипп Бедросович бьющий тарелки в одном из местных кафе.
Владимир Остапчук ранее рассказывал, что познакомился с Филиппом Киркоровым во время своего участия в танцевальном шоу.
Тогда поп-король написал ему в соцсети: "Я смотрю за твоими успехами, мне нравится, как ты танцуешь, ваша пара". Так артисты начали общаться.
Позднее Филипп Киркоров поздравил Владимира Остапчука с днем рождения и передал ему подарок через Олю Полякову – это был новый iPhone 11. Ведущий признался, что не пользовался гаджетом, хотя ему было очень приятно получить такой сюрприз.
Смотрите эксклюзивное интервью с Владимиром Остапчуком:
Еще новости по теме:
В СБУ подтвердили, что Киркорову запретили въезд в Украину.
Супруга Владимира Остапчука рассказала о ежемесячных тратах на себя: Чисто на салоны – 5-6 тысяч гривен.